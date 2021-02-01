В Ленобласти поезд насмерть сбил заснувшего на путях мужчину

В Тосненском районе неизвестный мужчина погиб под колесами поезда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Северо-Западного управления на транспорте МВД России выясняют обстоятельства гибели мужчины, который попал под поезд в минувшие выходные. Трагедия произошла на перегоне Пустынка - 22 километр в Тосненском районе Ленинградской области.

- Установлено, что мужчина шел по путям с алкогольным напитком в руках, затем он присел на рельсы и не заметил, как уснул. Машинист грузового поезда подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Удар оказался роковым и спавший на путях мужчина погиб на месте. К сожалению, никаких документов или вещей, которые помогли бы установить его личность, при погибшем не оказалось. Известно. Что на вид ему 40-55 лет, был одет в куртку темно-синего цвета, серые джинсы и кофту с узором посередине, ботинки черного цвета. Шапки не нашлось.

Всех, кто имеет информацию о погибшем, просят звонить по телефонам: 8 (812) 717-55-75 и 8 (800) 200-16-02.