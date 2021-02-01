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Общество

Петербуржцы погасили 19 млн рублей долгов за коммуналку

Благодаря акции "В Новый год без долгов" горожане оплатили счета без начисления пени
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы оплатили 19 миллионов рублей «старых долгов» по ЖКХ без начисления пени

Петербуржцы оплатили 19 миллионов рублей «старых долгов» по ЖКХ без начисления пени

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга оплатили 19 миллионов рублей долгов за коммунальные услуги. В понедельник, 1 февраля 2021 года, ГУП "Водоканал" подвел итоги акции "В Новый год без долгов", по условиям которой должники Северной столицы и Ленинградской области могли их погасить без штрафных пени.

- В акции могли принять участие потребители коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по прямым договорам в многоквартирных домах и потребители - собственники жилых домов, имеющие договоры с предприятием. Общее количество таких потребителей составляет 140 тысяч, - рассказали на предприятии.

Отмечается, что акция не распространялась на управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Напомним, что на время пандемии правительство России ввело мораторий на начисление пени по задолженности за коммунальные услуги, возникшей в период с 6 апреля по 31 декабря 2020 года. Но "Водоканал" был готов дополнительно снизить затраты потребителей и не начислять пени. Главным условием было погасить долг до 31 декабря.