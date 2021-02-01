Компенсации по услугам ЖКХ в Петербурге привяжут к показаниям счетчиков, а не к нормативам

Льготу на оплату ЖКХ будут рассчитывать по счетчикам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга объявили об изменении системы начисления компенсации, которую отдельные категории жителей получают для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если сейчас эти деньги начисляют по нормативам, то в будущем размер выплаты привяжут к показаниям счетчиков.

- Компенсации для оплаты ЖКУ – одна из самых востребованных мер социальной поддержки. Ее получает свыше миллиона горожан – ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и многие другие. Важно, чтобы любые наши действия в этой сфере были продуманы, а помощь использовалась по назначению, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

Законопроект, который изменит систему выплат, лишь приводит городское законодательство к федеральному образцу.

Так, с 1 июля 2021 года компенсация будет рассчитана из показаний счетчиков. При этом она не может быть выше установленных нормативов. Тем, кто уже получает льготу, подавать документов не требуется. Все произойдет автоматически.