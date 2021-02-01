Отель Holiday Inn на 150 номеров появится в Пулково

Новую гостиницу построят на Стартовой улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая гостиница известного отельного бренда Holiday Inn появится в Московском районе Петербурга. Ее построят вблизи второго терминала аэропорта Пулково, который сейчас используется для бизнес-авиации. А точнее, на Стартовой улице, где и выделен участок под застройку.

- На земельном участке площадью более 15 тысяч кв. метров инвестором запланировано строительство гостиничного комплекса с торгово-деловым центром и паркингом. Номерной фонд гостиницы составит 150 номеров, - сообщает пресс-служба Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

Соглашение о строительстве отеля было заключено еще полтора года назад рамках международной выставки коммерческой недвижимости MIPIM-2019. А в 2020 году проект получил статус стратегического. Общие инвестиции оцениваются в 1,1 миллиард рублей. Точные сроки строительства пока не разглашаются.