Беглов осудил участников незаконной акции протеста в Петербурге

Губернатор Александр Беглов осудил эгоизм и безответственность участников незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов резко осудил решение некоторых горожан выйти на несанкционированную акцию протеста, которая прошла в центре в минувшее воскресенье, 31 января. Напомним, незаконное массовое гуляние закончилось волной административных арестов и штрафов. Как считает глава Северной столицы, протестующие помешали всем у городу и действовали неразумно.

- Массовая прогулка вынужденно привела к усилению мер безопасности. Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы, - заявил Александр Беглов в ходе традиционного обращения к жителям Санкт-Петербурга на «Радио России».

Губернатор добавил, что никто даже не пытался хоть как-то согласовать незаконную акцию протеста, официального уведомления от организаторов Смольный не получал.