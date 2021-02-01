Смольный заявил о незаконности сноса дореволюционной бани на Гаванской улице

Снос дореволюционной бани на Гаванской улице признали незаконным. Фото: gov.spb.ru

В Службе госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга признали незаконными работы по сносу дореволюционной бани, располагающейся на Гаванской улице, 5. Напомним, ранее застройщик начал демонтаж, что возмутило градозащитников. На месте планируют возвести жилое здание. Однако оказалось, что компания решила начать снос старой бани без разрешения.

Компании грозят административные санкции. Фото: gov.spb.ru

- Проект сноса объекта включают в проектную документацию по новому строительству и проходят обязательную процедуру экспертизы проекта. Но эти требования законодательства застройщик не выполнил, хотя 29 января Госстройнадзор уведомлял компанию о необходимости получить разрешение на строительство, - передает пресс-служба петербургского Госстройнадзора.

Теперь застройщика хотят привлечь к административной ответственности. Компании грозит крупный штраф и приостановление ее деятельности на срок до 90 суток.