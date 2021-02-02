Учительница химии из Санкт-Петербурга родила тройняшек

Петербургский учитель химии стала счастливой мамой тройняшек. Фото: vk.com/spbkomobr

Учительница химии Диана Тимонина из Санкт-Петербурга родила сразу трех чудесных малышей в конце января. Как рассказали «Комсомолке» счастливые родители, это первая тройня, появившаяся на свет в России в 2021 году. Маму уже поздравили в городском комитете по образованию и похвалили за то, что она продолжала преподавать даже во время пандемии, ожидая малышей.

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- Диану Прийтовну отличает профессиональная компетентность, увлеченность предметом, широкая эрудиция, принципиальность, отзывчивость, трудолюбие. Ее организованность, настойчивость и умение следовать поставленным целям заслужили уважение и авторитет среди учителей, обучающихся и их родителей, - рассказывают в Смольном.

Роды прошли успешно. Сейчас мама в окружении малышей все еще находится в перинатальном центре и с нетерпением ждет часа, когда придется возвращаться домой.