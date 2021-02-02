Петербуржца обвинили в хищении более 5 гектар земли в Приозерском районе

Петербуржца обвинили в краже земли на 5 гектар в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приозерский городской суд Ленинградской области в скором времени рассмотрит дело о крупном мошенничестве на 5 гектаров земли. В понедельник, 1 февраля 2021 года, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга и его соучастника.

- В составе группы по предварительному сговору незаконно, путем подделки правоустанавливающих документов, совершили хищение 16 земельных участков, находящихся в ведении Департамента лесного хозяйства по Северо-западному федеральному округу и расположенных в Приозерском районе Ленинградской области. Общая площадь составила более 5 гектар, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура заявила, что совокупность собранных по уголовному делу доказательств позволила органу предварительного расследования предъявить обвинение в совершении двух преступление по статье мошенничество.