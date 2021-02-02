Морозы до -20 градусов обещают в Ленобласти

Снег и мороз обещают в Петербурге и Ленобласти к пятнице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает о серьезном похолодании, которое придет в ближайшие дни. Так, к пятнице, в отдельных районах температура может пуститься до отметки в -20 градусов.

- 5 февраля на территории Ленинградской области температура воздуха ночью составит -10...-15 градусов, местами при прояснениях до -20, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленобласти.

Отметим, что в ближайшие два дня в регионе ждут похолодание, но не в такой степени. 3 февраля в течение суток будет от -3 до -9 градусов, снег и гололед. А 4 числа ночью -8...-13, днем -6...-11 и также со снегом.

А вот 5 февраля подморозит. Причем не только в области, но и в Петербурге. Днем в городе обещают -11, а ночью температура опустится до -15 градусов. Синоптики обещают также небольшой снег и гололед на дорогах.