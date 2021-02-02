Более 190 человек арестовали после незаконной акции 31 января в Петербурге

195 человек арестованы и 353 оштрафованы по итогам незаконной акции 31 января в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суды Санкт-Петербурга опубликовали статистику по делам об административных нарушений по итогу несанкционированной акции 31 января. Так, на вторник, 2 февраля 2021 года, районные суды в общей сложности рассмотрели 536 дел и вынесли по ним вердикты. Большая часть участников получили штрафы, но более 190 человек оказались арестованы.

- Штрафы были назначены по 353 делам, 195 человека получили аресты. Еще девять дел были возвращены заявителю и шесть дел прекращены за отсутствием состава преступления, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как правило, аресты были назначены от 2 до 15 суток, сумма штрафов варьируется от 10 до 20 тысяч рублей.

Больше всего материалов поступило в Выборгский, Пушкинский и Невский районные суды, меньше всего, по 14 дел, в Петроградский и Василеостровский. Отмечается, что материалы по итогам акции продолжают поступать.