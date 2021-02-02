Отряды полиции и Росгвардии съехались в центр Петербурга вечером 2 февраля

ОМОН и полицию заметили в центре Санкт-Петербурга поздним вечером 2 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Силовики собрались в центре Санкт-Петербурга поздним вечером 2 февраля. На главных улицах, как сообщает корреспондент «Комсомолки», местами стоят заборы. Особенно много полиции и Росгвардии на Дворцовой площади, которая открыта, хоть и окружена правоохранительными органами. Например, одинокого саксофониста никто не трогает.

На Дворцовую пускают свободно, но она частично оцеплена. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Не менее десяти коммунальных машин на Дворцовой, все на холостом ходу. Стоят автозаки, выставлено оцепление. Тем не менее, проход относительно свободный – на журналистов, по крайней мере, никто пока даже внимания не обратил. Еще шесть машин спецтехники дежурят у Малой Морской. Снегоуборочные машины готовятся выйти на Невский, если потребуется. Двигатели работают. Плюс вокруг ОМОН и ДПС, но отряды не особо многочисленные, - передает с места журналист «КП».

Пока что отряды силовиков малочисленны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что 2 февраля в Москве объявили судебный приговор Алексею Навальному – ему заменили условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше».