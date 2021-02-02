Центральные станции метро Санкт-Петербурга закрыли вечером 2 февраля

Станции метро «Гостиный двор», Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская» закрыли вечером 2 февраля в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Станции метрополитена «Гостиный двор», «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская» вынужденно закрыли поздним вечером 2 февраля в Санкт-Петербурге. Напомним, к ночи в центре Северной столицы начали собираться участники несанкционированной акции протеста, полиция даже провела несколько задержаний. Это не могло не сказаться на работе подземки.

- Станции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановки. В 23:25 закрыты другие станции – «Площадь Восстания» и « Маяковская», для входа и выхода пассажиров, - сообщили в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга.

Добавим, что официальное закрытие вестибюлей «Гостиного двора» и «Невского проспекта» обычно происходит в 00:28. Не исключено, что станции так и не откроют до этого времени. Оценить ситуацию с протестующими и перекрытиями можно по ссылке в большом материале «Комсомолки».