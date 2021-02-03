Массовые задержания начались в центре Петербурга в ночь 2 февраля

Силовики набрали целый автобус задержанных ночью 2 февраля в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Силовики начали массово задерживать участников несанкционированной акции протеста, которые вышли в центр Санкт-Петербурга поздним вечером 2 февраля 2021 года. Напомним, люди попытались пройти на Дворцовую площадь, но ее перекрыли. После этого протестующие в составе около 100 человек двинулись в сторону площади Восстания, но их опередили полицейские и росгвардейцы.

Для задержанных даже понадобился второй автобус, настолько их было много. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В итоге в районе Гостиного двора стали задерживать десятки людей, хотя сначала район просто оцепили. Позже отдали команду все зачищать. При мне сейчас забился весь автобус. Люди стояли целым рядом туда. Все битком, задержанные даже стоят там внутри. Три человека не влезли, настолько все плотно, - передает с места журналист «Комсомолки».

Некоторые задержания проходили мирно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что предыдущая незаконная акция протеста в Петербурге закончилось возбуждением нескольких уголовных дел и административными арестами, коих было больше 190, не говоря о многочисленных штрафах.