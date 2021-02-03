Циклон "Квирин" принесет много снега в Петербург 3 февраля

Атлантический циклон принесет много снега в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург в среду, 3 февраля 2021 года, окажется под влиянием циклона, названного немецкими синоптиками "Квирин". Его "стараниями" в городе может впасть много снега. Однако сильного похолодания ждать не стоит. Минимум температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием очередного атлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами "Квирин" (Quirin). Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет снег, за сутки в городе может выпасть 4-7 миллиметров осадков, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице будет слегка прохладно, до минус 2-4 градусов, по Ленинградской области от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер теплый, юго-западный, южный до 3-8 метров в секунду.

Напомним, что очередные морозы ожидаются уже к концу текущей недели. В ночь на 4 февраля температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов.