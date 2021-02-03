Жесткие пробки сковали Петербург утром 3 февраля

Утром 3 февраля Петербург встал в 7-балльные пробки Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро среды, 3 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с жестких пробок. Уже к 8 часам город встал в 7-балльные заторы. Причиной тому стали множество аварий во всех районах города.

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 4 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Самый серьезный затор в 10 баллов наблюдается на проспекте Стачек в сторону центра города. Сразу два ДТП затрудняют движение автомобилистов. Одна из аварий произошла на пересечении проспекта с улицей Зайцева, вторая рядом с метро "Автово".

Еще одна необычно сложная пробка образовалась на севере города. Стоят улица Руставели, Пискаревский проспект, от проспекта Луначарского до проспекта Мечникова. В пробке длиной 4,5 км можно потерять 47 минут.