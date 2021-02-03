Полиция разыскивает угнанный экскаватор в Ленинградской области

У предпринимателя в Ленобласти украли экскаватор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают краденный экскаватор, который пропал из Всеволожского района. Владелец техники обратился к правоохранителям еще в начале января 2021 года, однако правоохранители сообщили о ведущейся работе только сейчас.

- В полицию Всеволожского района поступило сообщение от 37-летнего директора частной компании. Он рассказал, что в период с 3 по 5 января в поселке городского типа имени Свердлова неизвестный похитил экскаватор марки "Хендай", - сообщили в главном управлении по МВД Петербурга и Ленобласти.

Рабочая техника - вещь недешевая. Сумма ущерба предпринимателя составила 8,5 миллионов рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудниками полиции приняты меры по установлению местонахождения похищенной техники, а также задержанию лиц, причастных к ее хищению.