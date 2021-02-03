Две маршрутки столкнулись на скользком снегу на улице Савушкина

На улице Савушкина одна маршрутка наподдала другой. Фото: vk.com/spb_today

Сильный снегопад, обрушившийся на Петербург ночью и утром 3 февраля, привел к многочисленным авариям, о чем, между прочим, накануне предупреждали спасатели. Одно из ДТП произошло на улице Савушкина, Приморском районе. Здесь, у остановки транспорта, столкнулись две маршрутки.

- На остановке 93-я маршрутка протаранила 210-ю, для проезда свободен левый ряд, -сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, подъезжавший к остановке ПАЗик просто не успел остановиться на скользкой дороге и влетел в стоявшего «коллегу».

По предварительным данным, никто сильно не пострадал, но движение на данном участке было перекрыто. По счастью, авария произошла в сторону выезда из города, где пробок нет.

По состоянию на 10:40 утра затруднения на дорогах в Петербурге оцениваются в шесть баллов.