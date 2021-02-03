Массовое ДТП произошло на трассе от Всеволожска к Колтушам

Два серьезных ДТП произошли на Колтушском и Петрозаводском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Сразу две массовые аварии произошли утром 3 февраля на окраинах Петербурга. Так, на Петрозаводском шоссе в районе Усть-Ижоры не обошлось без пострадавших, а в районе Колтушей ДТП собрало приличную пробку.

- Авария на Петрозаводском шоссе. Есть пострадавшие, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликованы и фото последствий аварии.

Пользователи соцсетей отмечают, что чистота дороги вызывает большие вопросы – она просто заметена снегом.

Также на снег жалуются и автомобилисты Всеволожского района Ленобласти.

- Со Всеволожска в сторону Колтушей массовое ДТП, фуры буксуют. Планируйте пути объезда, - предупреждают они в соцсетях.

Отметим, что из-за снегопада в Петербурге и пригородах произошли десятки ДТП, из-за чего движение по дорогам сильно осложнено. Утренние пробки достигали семи баллов, но сейчас напряженность немного спала.