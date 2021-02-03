Главный синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся метели

Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончится снегопад Фото: Алена ЧИЧИГИНА

На Санкт-Петербург обрушился атлантический циклон "Квирин", который принес с собой сильные снегопады. В результате, утром в среду, 3 февраля 2021 года, город встал в жесткие пробки, а автомобилисты попали в множество ДТП. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал "Комсомолке", когда же закончатся метели.

- Основной фронт прошел, уходит на восток. До вечера – начала ночи еще будет снег, но уже не такой, как утром. Дальше ожидаем, что повысится давление, придет антициклон. Снег в прогнозе есть, но это мелочь, - рассказал Колесов.

Также синоптик отметил, что в действительности утром в среду снега выпало немного - всего 3 сантиметра. Однако из-за того, что он очень пушистый, кажется, что его значительно больше.

- В понедельник осадков было больше, но при этом снег был плотнее. И не было ощущения, что его так много, - пояснил специалист.

Уже завтра, по словам Колесова, в Петербурге похолодает до минус 10 градусов. Также вероятно, что в городе наконец выглянет солнце.