Сильные морозы ударят в Ленобласти 4 февраля

16-градусный мороз придет в Ленобласть 4 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ленинградскую область снова надвигаются морозы. По словам синоптиков, в четверг, 4 февраля 2021 года, в регионе ожидается снег и понижение температуры до минус 16 градусов. Однако не стоит унывать, ведь на озерах и реках образуется толстый лед, а это значит - самое время для рыбалки и катания на коньках.

- 4 февраля в Ленобласти будет облачная погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Специалисты обещают, что в области похолодает до минус 7-12 градусов, в некоторых районах до 13-16 градусов мороза.

Что касается обстановки на водных объектах, то по данным регионального МЧС, толщина льда на Ладожском озере в бухте Петрокрепости 15-35 сантиметров, в Волховской губе - 15-25 сантиметров, в Свирской губе 10-30 сантиметров.