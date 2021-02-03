УЕФА назвал Дзюбу ключевым игроком сборной России на ЕВРО-2020

Дзюба - лидер сборной России. По версии УЕФА. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назван ключевым игроком сборной России на предстоящем Чемпионате Европы. Такое заявление сделал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

- Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной. На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева. В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян, - говорится в тексте о сборной России, опубликованном на сайте УЕФА.

Специалисты напоминают, что в официальных 19 играх за национальную команду Дзюба забил 26 голов.

Вторым лидером сборной назван защитник ЦСКА, русский бразилец Марио Фернандес.

Напомним, что игры ЕВРО -2020 пройдут летом 2021 года в 12 городах Европы. Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Отметим, что сборная нашей страны добилась лучшего результата в 1960 году, когда футболисты из СССР выиграли первый в истории Чемпионат Европы.