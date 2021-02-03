Минздрав согласовал открытие 120 пунктов вакцинации в Петербурге

В Петербурге будут работать 120 пунктов вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга согласовали с Министерством здравоохранения России открытие 120 пунктов вакцинации от коронавируса. На данный момент в городе имеется 99 мест, где делают прививки от «ковида». В том числе 10 частных клиник. А пропускная способность каждого возросла до 200 человек в день.

- Город согласовал с Минздравом открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник, - сказал Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы Госсовета.

Напомним, что на первом этапе массовой вакцинации в Петербурге было открыто 70 прививочных пунктов, но в планах сразу заявлялось об увеличении из числа.

Стоит особо отметить, что все прививки вне зависимости от места вакцинации делаются абсолютно бесплатно. Сама вакцинация – добровольная.