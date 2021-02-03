Петербуржец получил 14 лет тюрьмы за двойное убийство в Полежаевском парке

58-летний петербуржец жестоко расправился с двумя приятелями. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении 58-летнего мужчины, который осенью 2019 года зарезал двоих приятелей в Полежаевском парке. Причиной убийства первого стала пьяная ссора, а второго пришлось «убрать», чтобы преступление не вскрылось.

- Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на пустыре в парке на проспекте Маршала Жукова, нанес знакомому 1973 года рождения множественные удары ножом и палкой в область головы и туловища, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

По данным экспертов, смерть мужчины наступила из-за острой потери крови вследствие перерезанной яремной вены на шее.

Далее убийца, чтобы скрыть преступление, оттащил труп к самодельной лежанке и положил так, будто человек спит. Но пришедший вскоре знакомый понял, что дело нечисто тогда обвиняемый убил и его, попросту истыкав ножом до смерти.

Вину мужчина не признал, но суд счел доказательства убедительными и дал ему 14 лет тюрьмы.