Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой на Приморском шоссе

смертельное ДТП произошло на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Один человек и еще четыре человека пострадали в страшном ДТП, которое произошло днем 3 февраля в Курортном районе Санкт-Петербурга. На Приморском шоссе, не доезжая до Зеленогорска, ПАЗ коммерческого маршрута №305 вылетел с дороги и опрокинулся набок.

- В 16:45 в районе поселка Солнечное водитель маршрутного такси № 305, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, завалившийся набок автобус прижал голову одному из потерпевших. Поднимать ПАЗ бросились водители проезжавших мимо машин и сотрудники ГИБДД, оказавшиеся рядом.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.