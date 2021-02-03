Маршрутка, угодившая в смертельное ДТП в Петербурге, оказалась технически исправной

Маршрутка, угодившая в жуткое ДТП на Приморском шоссе, проходил техосмотр перед рейсом. Фото: vk.com/spb_today

Появились подробности жуткого смертельного ДТП с маршруткой, произошедшего на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Напомним, автобус слетел в кювет и опрокинулся, погиб один пассажир и четверо пострадали. В службе перевозчика сообщили, что транспорт перед рейсом был технически исправен, что установили во время обязательного техосмотра.

- Автобусом управлял 63-летний водитель, его стаж составляет 40 лет. В предприятии он работает с августа 2019 года, является гражданином РФ. Перед выходом на рейс водитель прошел обязательный медицинский осмотр. Возможно, авария произошла по причине неблагоприятных погодных условий, - сообщили в пресс-службе АО «Третий парк».

ГИБДД все еще проводит тщательную проверку по факту ДТП. Пострадавших, который чудом выжили в аварии, госпитализировали в больницу. Перевозчик обещает оказать всю необходимую помощь семьям погибшей женщине, в том числе финансовую.