Ребенок пострадал в ДТП BMW и Land Rover в Петербурге

Ребенок пострадал в аварии двух иномарок в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революций столкнулись BMW и Land Rover. Авария произошла в седьмом часу вечера в среду, 3 февраля 2021 года. Отмечается, что в BMW пострадал ребенок, его увезли на скорой помощи в больницу. Теперь участники аварии разыскивают свидетелей для того, чтобы установить, кто виновен в произошедшем.

- Мой муж ехал на Land Rover на зеленый, дама на BMW на красный. У нее в машине есть регистратор, но записью она не поделилась. Ребенок в машине был не пристегнул, - рассказала в соцсети женщина.

Однако другие участники обсуждения аварии возразили женщине, заявив, что ребенок был пристегнут. Тем более, иначе в машине громко орали бы датчики.

- Она (водитель BMW, прим.ред.) ехала в общем потоке на четкий зеленый и заканчивала маневр на желтый, - заявил один из петербуржцев.

На данный момент о состоянии пострадавшего ребенка не сообщается. Сотрудники ДПС разбираются в аварии, чтобы установить виновных.