Петербуржцев призвали отказаться от массовых мероприятий для борьбы с коронавирусом

Власти Петербурга попросили горожан соблюдать противоэпидемические меры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга отметили спад пандемии коронавируса в городе. Однако, как заявили в Межведомственном совете по противодействию COVID-19 в среду, 3 февраля 2021 года, горожанам следует лучше соблюдать ограничения и отказаться от участия в массовых мероприятий, чтобы сохранить эту положительную тенденцию.

- Для сохранения тренда на дальнейшее снижение эпидемии и скорейшего достижения ее самой низкой фазы, необходимо строго выполнять базовые противоэпидемические меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также не нарушать запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, - говорится в отчете совета.

Активное участие петербуржцев в вакцинации должно закрепить эффект мер, принимаемых Смольным, считают в совете. Отмечается, что это должно предотвратить новые вспышки эпидемии.

Добавим, что с 25 января в Петербурге ежедневный прирост числа зараженных не превышает 2,5 тысяч человек.