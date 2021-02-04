Петербуржцы осудили на автомобилистов-трамваев

Водители Петербурга ругаются на автомобилистов, объезжающих пробки по трамвайным рельсам Фото: принтскрин видео.

В последнее время в Санкт-Петербурге участились жалобы на автомобилистов, которые внаглую объезжают пробки по трамвайным путям. Утром в четверг, 4 февраля 2021 года, в объектив камер горожан попали сразу несколько таких нарушителей.

- Новая модель трамвая с завода "Вольво", - опубликовал петербургский автомобилист видео с одним из таких нарушителей.

- Сегодня утром вот такой красавец объехал пробку на Казакова по трамвайных путям. Впрочем дело уже привычное, - поделился наблюдением другой горожанин.

При этом, наглые автомобилисты гоняют по заснеженным, скользким рельсам мимо остановок, где стоят люди, создавая потенциально опасные ситуации.

- Один уже доездился, между трамваев застрял, - отметил один из пользователей сети.

Отметим, что езда по выделенным трамвайным путям запрещена. Исключения имеются только в том случае, если рельсы находятся на уровне дорожного полотна.