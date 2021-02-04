В кассах петербургского метрополитена произошел сбой

В метро Петербурга временно не работает оплата банковскими картами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утром в четверг, 4 февраля 2021 года, в метрополитене Санкт-Петербурга произошел сбой. По техническим причинам временно стала недоступна оплата проезда банковскими картами. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- Обращаем внимание, что по техническим причинам в кассах метрополитена временно недоступна оплата банковскими картами, - отметили в ведомстве.

На данный момент в кассе оплатить поезд можно только наличными. Однако для тех, кто не держит купюры в кошельке, доступны другие способы оплаты. Терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами, а также терминалы на турникетах работают без сбоев.

На данный момент специалисты уже работают над устранением неисправности.

Напомним, что в целях безопасности, проезд в метро разрешен только с использованием средств индивидуальной безопасности.