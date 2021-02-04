27 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 27 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло число обследований на коронавирус. Так, по данным Смольного на четверг, 4 февраля 2021 года, за последние сутки тестирование прошли почти 27 тысяч человек. При этом с 25 января наблюдается тенденция по снижению распространения инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26922 человека. Обработано 5498 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что в городе работают волонтеры. Для того, чтобы обратиться за их помощью нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С начала октября гуманитарная помощь оказана уже 160 888 горожанам.

Также в городе продолжается вакцинация от коронавируса. За все время привились уже более 78 тысяч человек.