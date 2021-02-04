Петербуржца задержали по подозрению в убийстве своей матери

Труп женщины нашли в квартире Петербурга, полиция подозревает в убийстве ее сына и сожителя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга пытается выяснить, кто задушил 60-летнюю жительницу Калининского района. Вечером во вторник, 2 февраля 2021 года, в экстренную службу позвонил 38-летний мужчина, который рассказал, что нашел труп своей матери. Когда правоохранители приехали на место, то поняли, что женщина была убита.

- Тело было обнаружено в одной из квартир дома 37 по улице Руставели. На место выехали медики, которые осмотрели труп и обнаружили на шее следы удушения и лоскутки ткани, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело об убийстве. Подозрение пало сразу на двоих мужчин - 38-летнего сына женщины и ее 60-летнего сожителя. Все трое проживали в одной квартире.

Обоих мужчин доставили в отделении полиции для допроса. На данный момент специалисты проводят анализы, изучают отпечатки пальцев, биоматериалы и другие улики, чтобы выяснить, кто же задушил женщину.