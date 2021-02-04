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Общество

Рекордное количество снега вывезли с улиц Петербурга с начала зимы

Более 500 тысяч "кубов" расплавили на снегоплавильных пунктах города
Лилия КОЗЛОВА
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Снегоплавильные пункты Петербурга растопили более полумиллиона кубометров снега

Снегоплавильные пункты Петербурга растопили более полумиллиона кубометров снега

Фото: Олег ЗОЛОТО

Начиная с ночи 4 февраля 2021 года дорожные службы Санкт-Петербурга без устали трудились, чтобы расчистить улицы от мощного снегопада, накрывшего город накануне - за сутки выпало 18 сантиметров осадков. И как результат, установлен первый рекорд этой зимы - снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли более 500 тысяч кубометров снега с начала сезона.

- В городе отработана четкая схема утилизации снега. Она синхронизирована с уборкой улиц. Важно, чтобы грязный снег вместе с противогололедными смесями вывозился с магистралей сразу же после сильных снегопадов и не попадал в водоемы и канализацию, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Всего за сутки 18 пунктов "Водоканала" приняли и утилизировали более 31 тысячи кубометров снега. Самая большая нагрузка пришлась на ночное время - с 01:00 до 05:00 пункты на Шкиперском протоке и Октябрьской набережной приняли снежных масс больше, чем они способны переработать. Поэтому часть снега была перенаправлена на другие снегоприемные точки.

Напомним, что с начала зимы в Петербурге выпал почти 1 метр снега. После метели 3 февраля уборкой занимаются более 1233 дворников и 1127 единиц спецтехники.