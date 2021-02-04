Траулер «Баренцево море» подготовили к промысловым испытаниям на петербургском заводе

Траулер "Баренцево море" подготовили к испытаниям в Петербурге. Фото: Смольный

На первом в России крупнотоннажном траулере «Баренцево море» подняли российский флаг в честь грядущих промысловых испытаний. Корабль построили на петербургской верфи при господдержке.

Современное судно оснастили траловым комплексом последнего поколения. Благодаря этому новенькая фабрика, находящаяся на борту, позволяет перерабатывать всю пойманную рыбу прямо в море.

В Северной столице построят еще 20 современных кораблей для российских рыбаков. Фото: Смольный

- Это головное судно серии из четырех процессоров, строящихся на Выборгском судостроительном заводе. После подъема флага траулер отправится на промысловые испытания в Баренцево море, а затем начнет полноценный промысел в Северном рыбохозяйственном бассейне, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что Северная столица в последние годы активно участвует в федеральной программе по обновлению рыбопромыслового флота. Всего на двух заводах в Петербурге построят 20 кораблей для рыбаков.