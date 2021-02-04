Молодая мать потеряла всю семью в массовом ДТП в Ленобласти

Жительница Ленобласти лишилась мужа, матери и брата в жутком ДТП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Кировского района Ленинградской области Надежда Савина почти в одночасье потеряла всю свою семью. Сначала у нее умер отец. Его повезли хоронить муж, мать и брат женщины. По дороге они попали в автокатастрофу. К сожалению, в страшном ДТП скончались все трое. Надежда осталась не только без любящих родных, но и без единственных кормильцев. При этом она сидит с годовалой дочерью, пока не может работать и находится в шоковом состоянии.

О трагедии узнал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, который поручил как можно скорее помочь молодой матери.

- Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования помогло в трудной жизненной ситуации Надежде Савиной. По поручению губернатора, ей предоставили квартиру в Кировске в долгосрочную аренду вместе с пропиской. К вопросу подключился и комитет по образованию, который решает вопрос с предоставлением места в яслях для дочки Надежды, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.