В Петербурге оштрафовали врача спортшколы олимпийского резерва, где заболели дети

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей педиатра спортшколы в Петербурге, где дети заболели ОРВИ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врача-педиатра спортшколы олимпийского резерва, расположенной в Курортном районе Санкт-Петербурга, оштрафовали за несоблюдения санитарных мер безопасности в период коронавируса. Проверка Роспотребнадзора показала, что в учреждении несвоевременно изолировали и госпитализировали воспитанников, заразившихся ОРВИ. Вдобавок педиатр не торопилась проверить детей на COVID-19 и вовремя не дезинфицировала помещения, в том числе где хранился спортинвентарь. Больные дети в это время лечились в изоляторе медблока.

- В суде женщина вину признала и пояснила, что указанные нарушения возникли в связи с тем, что больных легкой формой заболевания коронавируса не брали в стационары, так как осенью 2020 года больницы были заполнены, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как итог – штраф в размере 50 тысяч рублей.