Студентка пожаловалась на извращенца в петербургском метро

Петербурженка пожаловалась на извращенца в метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Юная жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на извращенца в метро. В половине шестого вечера в четверг, 4 февраля 2021 года, в полицию обратилась студентка-первокурсница, которая рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ней в вагоне поезда, следовавшего по "синей" ветке подземки.

- Со слов 19-летней девушки, неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера по отношению к ней, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Студентка уточнила, что пока она ехала в метро от станции "Сенная площадь" до "Проспекта Просвещения", пассажир неустанно ублажал себя руками. Мужчине на вид было 25-35 лет, у него светло-русые короткие волосы, белая куртка до колен, черные штаны и высокие кроссовки.

Заявление в полицию девушка пока не написала, сославшись на занятость. Правоохранители описанного студенткой мужчину не обнаружила.