Пенсионерку убили сковородкой в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленобласти пенсионерку убили сковородкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

46-летний бомж, а также двое его безработных знакомых - мужчина и женщина, задержаны в Тосненском районе Ленинградской области. Из подозревают в убийстве местной пенсионерки. Причем орудием расправы скорее всего была обычная сковородка.

- 4 февраля в 16:04 в полицию обратилась женщина с сообщением, что в квартире дома 2 по Мысленской улице в поселке Рябово Тосненского района скончалась ее соседка, - сообщает источник «КП-Петербург».

Прибывшие на место оперативники нашли в квартире труп пенсионерки 1958 года рождения. На голове погибшей была большая гематома.

Труп отправили в морг, а через несколько часов практически на месте преступления были задержаны и подозреваемые. Это двое безработных: 63-летний мужчина и 55-летняя женщина, а также их 46-летний приятель-бомж.

Из квартиры убитой были изъяты: нож, сковородка и наволочка со следами бурого цвета. Расследованием дела занимается Следственный комитет.