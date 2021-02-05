Труп 15-летней девочки нашли в квартире дома в Петербурге

Петербуржец обнаружил дома труп 15-летней дочери Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет проводит проверку с связи со смертью школьницы. Вечером в четверг, 4 февраля 2021 года, в полицию позвонил 38-летний мужчина, работающий слесарем. Он рассказал, что вернулся домой и обнаружил мертвую 15-летнюю дочь. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Прибывший наряд полиции подтвердил, что в одной из двухкомнатных квартир дома 161, корпус 1, по улице Бабушкина Невского района была обнаружена мертвая девочка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело лежало в одной из комнат, в которой шел ремонт. Внешний признаков насильственной смерти полицейские и медики не обнаружили. На лице у девочки были рвотные массы.

Труп девочки направили в морг для установления причин смерти.

О семье известно, что она неполная, нет матери, но благополучная. На учете нигде школьница не состояла.