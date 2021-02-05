Росгвардия отчиталась о работе в Петербурге в 2020 году

В подразделении Росгвардии Петербурга подвели итоги работы в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В подразделении Росгвардии Санкт-Петербурга в пятницу, 5 февраля 2021 года, подвели итоги работы в 2020 году. Так, за минувший год в городе прошло 250 крупных событий, безопасность которых осуществлялась, в том числе благодаря сотрудникам ОМОН. Взрывотехники подразделения 550 раз выезжали на разминирование и осмотр подозрительных предметов. Порядка 700 боеприпасов было уничтожено.

- Родители, жены и дети разделяют с вами все тяготы службы. Здоровья вам и выдержки, - пожелал бойцам губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник посетил музей отряда, которому в этом году исполняется 33 года. Бойцы вели борьбу с организованной преступностью в 90-е годы, выполняли служебные обязанности в Северо-Кавказском регионе. За мужество и героизм более 600 человек награждены государственными орденами и медалями, 14 бойцов – посмертно.

Также Беглов поблагодарил Росгвардию за работу в период пандемии. Бойцы помогали обеспечить карантин в обсерваторах «Заря» и «Балтиец», в аэропорту Пулково.