Дополнительные двухэтажные поезда запустят между Москвой и Петербургом на праздники

Дополнительные составы пустят из Москвы в Петербург и обратно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные поезда традиционно будут запущены между Москвой и Петербургом в праздничные дни, когда случаются удлиненные выходные и возрастает число желающих прокатиться в гости.

- Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» назначает дополнительный двухэтажный поезд № 175/176 Санкт-Петербург – Москва, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга поезд будет уходить 20 и 23 февраля - отправление в 9:20, прибытие в Москву в 17:30; а также 5 и 8 марта - отправление в 9:20, прибытие в столицу в 18:15.

Обратный состав пойдет из Москвы 20, 23 февраля и 5,8 марта. Отправление с Ленинградского вокзала в 10:53,а прибытие в Северную столицу, на Московский вокзал - в 18:25.

Кроме этого вводятся дополнительные рейсы фирменных поездов «Двухэтажный» и «Смена-Бетанкур». Поезд № 5/6 отправление из Санкт-Петербурга 22 февраля, 9 и 10 марта 2021 года, отправление из Москвы 22 февраля, 8 и 9 марта 2021 года; поезд № 25/26 отправление из Санкт-Петербурга 8 марта 2021 года, отправление из Москвы 10 марта 2021 года.