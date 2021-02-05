В Петербурге бизнесмен заказал убить юриста, ведущего дело о его банкротстве

В Петербурге бизнесмен решил убить юриста из-за собственного банкротства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские сыщики предотвратили заказное убийство, которое чужими руками планировал совершить 58-летний житель города на Неве. Мужчина так воспылал ненавистью к юристу, ведущему дело о его банкротстве, что не пожалел пяти тысяч долларов на услуги киллера. Однако о заказе стало известно полицейским.

- 28 января 2021 года на Никольской площади заказчик встретился с «наемным убийцей», в роли которого выступил сотрудник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Заказчик предал сведения о предполагаемой жертве и пистолет с глушителем. Позднее оперативники разыграли сцену убийства - спрятали «жертву» даже от собственной жены, чтобы не сорвать операцию и 5 февраля «киллер» пришел, чтобы получить оставшиеся деньги.

- При встрече бизнесмен был задержан. Денег при нем не оказалось, - уточняет пресс-служба полицейского Главка.

В отношении мужчины возбуждено дело об организации заказного убийства, ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.