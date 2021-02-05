В Петербурге планируют соединить велодорожки во дворах и на улицах в единую сеть

Велодорожки на улицах и во дворах хотят объединить Фото: Артем КИЛЬКИН

Выехать из дома на велосипеде, доехать на нем до работы или учебы, заехать в магазин, вернуться обратно. И все это - по обустроенным, безопасным велодорожкам. Такое светлое будущее обсуждали в городском центре управления парковками.

На рабочей встрече присутствовали представители одной из строительных компаний города. Они показали свои наработки: жилые кварталы, внутри которых обустраивают велодорожки. Как рассказали в центре, застройщики предложили соединять внутриквартальные маршруты с городской велоинфраструктурой - как уже действующей, так и только планируемой к обустройству.

Предложение поддержали. В центре отметили: велосипеды в качестве транспорта "первой и последней мили" - это очень важно. Так горожане смогут добираться от дома или работы до остановок общественного транспорта. А если все поблизости, то и транспорт не нужен.

- Предлагаю уже сегодня начать работу в этом направлении, - заявил и.о. директора Центра управления парковками Дмитрий Ваньчков. - Нужно проанализировать существующие трассировки веломаршрутов.

Инициативу одобрили и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- Это еще один шаг к созданию единой сети завершенных велосипедных маршрутов, - подчеркнул начальник отдела перспективного развития КРТИ Вячеслав Петров. - Мы готовы работать в этом данном направлении.

Теперь прорабатывать детали будет рабочая группа, созданная по итогам встречи. Пилотными объектами стали два жилых квартала - на Магнитогорской улице и на улице Ольги Берггольц. По итогам эксперимента будет принято решение о развитии единой велосети.