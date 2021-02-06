Циклон сохранит морозную погоду в Санкт-Петербурге

Суббота и воскресенье будут морозными, но ясными. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозная и немного снежная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в наступившую субботу. После ночных -18 температура немного поднялась и сейчас контрольные термометры показывают всего -12,5. Примерно так будет и в течение дня.

- 6 февраля, Санкт-Петербург останется под влиянием тыловой части циклона. Такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха -10…-12, по области -9…-14 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но уже в воскресенье придет небольшое «потепление». В ночь на 7 февраля синоптики обещают до -16 градусов, а днем будет -8...-10. Возможен небольшой снег, но в основном сохранится ясная погода.

Аналогичный прогноз метеорологи дают и на понедельник.