Метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» закрыты для пассажиров

"Невский проспект" и "Гостиный двор" закрыты для пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Две центральные станции метро Петербурга закрыты днем в субботу для входа и выхода пассажиров, а также на пересадку. Это сделано по требованиям правозранительных органов.

- По требованию ГУ МВД в 13:00 станции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закроются для входа и выхода пассажиров. Пересадка тоже будет закрыта. Поезда проследуют без остановок, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по транспорту.

Отметим, что также центре города перекрыто движение по Садовой улице и другим магистралям. Перекресток Невского и Садовой занят снегоуборочной техникой. Корреспондент «КП-Петербург» «также сообщает от скоплении сил правопорядка.

Отметим, что ни о каких несанкционированных акциях протеста в субботу, 6 февраля, не заявлялось.