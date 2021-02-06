Горевший в Приморском районе каршеринг пытались тушить снегоуборщиком

На Яхтенной улице сгорел автомобиль из каршеринга. Фото: vk.com/primorsky.online

Каршеринг красочно сгорел днем субботы в Приморском районе Санкт-Петербурга. ЧП произошло у перекрестка Яхтенной улицы и Богатырского проспекта. А тушить полыхавшую машину пытались при помощи снегоуборщика.

- Сегодня после обеда перед перекрестком Туристской улицы с Богатырским проспектом загорелся каршеринговый автомобиль. Водитель снегоуборочного трактора не растерялся и помог тушить пожар. Засыпал капот снегом, - пишут очевидцы в паблике «Соседи СПЧ Приморский район».

Правда, полностью спасти прокатный автомобиль не удалось - моторный отсек выгорел напрочь. Относительно целым остался салом машины, но ее все равно спишут в утиль, так как восстанавливать там уже нечего. А кто будет платить за это , станет понятно после выяснения причин происшествия. Если виноват окажется водитель, взявший иномарку в аренду, то ущерб «повесят» на него.