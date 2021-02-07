Закрывать станции метро в центре Петербурга в воскресенье не планируют

Пока все станции работают в плановом режиме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье жители Северной столицы вновь заметили в центре города уборочную технику, транспорт Росгвардии и людей в форме. Однако пока в Петербурге все спокойно. Как передает корреспондент «КП», движение по улицам не ограничено ни для пешеходов, ни для автомобилей. Более того, метрополитен пока не планирует закрывать станции.

- Планового закрытия станций метро в Петербурге не ожидается. Никаких специальных распоряжений не поступало, - рассказали «Комсомольской правде» в справочной службе метрополитена. – Но так как ситуация развивается динамично, и может произойти, что угодно, возможно перекрытие некоторых центральных станций в зависимости от обстановки.

Напомним, накануне в Северной столице станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» были закрыты на вход и на выход на несколько часов. Доступ пассажиров в вестибюли восстановили только к вечеру. Кроме того, в субботу по распоряжению полиции было перекрыто движение по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.

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