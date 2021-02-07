Силовики эвакуируют припаркованные машины в центре Петербурга

Технику заметили в городе еще утром Фото: Артем КИЛЬКИН

С улицы Ефимова в Петербурге начали эвакуировать припаркованные автомобили. Как передает корреспондент «Комсомольской правды», силовики ожидают начала незаконной акции протеста и поэтому расчищают территорию. Тех водителей, которые только приехали и хотели оставить здесь свое авто, разворачивают и просят встать в другом месте.

С улицы Ефимова увозят припаркованные автомобили Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пока в Петербурге все спокойно, но силовые структуры готовятся к накалу событий. К месту предполагаемого сбора митингующих стягивают спецтехнику, в том числе военные грузовики, - рассказывает журналист «КП», работающий в центре города.

Силовики готовятся к незаконной акции Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, ранее мы писали о том, что с самого утра на центральных улицах Петербурга скапливаются уборочная техника и транспорт Росгвардии. Движение на улицах города не перекрывали. Закрытия станций метро в центре города так же пока не планируется. Однако, если возникнет необходимость, возможно, доступ будет ограничен.