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Водитель «Мерседеса», ехавший по тротуару и избивший пешехода, возмутил петербуржцев

Инцидент произошел днем воскресенья на проспекте Ветеранов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Водитель "Мерседеса" избил мешавшего ему на тротуаре пешехода.

Водитель "Мерседеса" избил мешавшего ему на тротуаре пешехода.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга возмущены поведением «хозяина жизни» - водителя большого черного «Мерседеса», который не только въехал на тротуар через пешеходный переход, что строжайше запрещено правилами, но и избил прохожего, который осмелился сделать ему замечание.

- Около дома 78 по проспекту Ветеранов произошла драка между пешеходом и водителем черного «Мерседеса», машины в этом месте выезжают на тротуар и рассекают, как будто на проезжей части, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, в этом месте машины часто подъезжают к магазину и людям это уже надоело. Теперь они требуют от полиции обеспечить соблюдение правил движения хотя бы на данном конкретном участке.

- Обращение к ГИБДД: запретить въезд и подъезд к этой стороне дома. Припаркованные машины – эвакуировать, - пишут петербуржцы. - Наглость надо наказывать.

Отметим, что пострадавшим оказался мужчина в возрасте, а за рулем «подбитой иномарки – без левой фары – был более молодой водитель. И именно он первым нанес удар пешеходу.

Водитель "Мерседеса" возмутил петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today

Водитель "Мерседеса" возмутил петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today

ЧП