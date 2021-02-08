Морозы до -24 градусов обещают в Санкт-Петербурге

Морозы ждут петербуржцев всю неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы, пришедшие в центральную Россию в начале февраля, задержатся еще как минимум на неделю. Холодно будет и в Петербурге. -30 как в Москве или Ленобласти в Северной столице не будет, но в ночные часы температура может падать хорошо за 20 градусов.

- 8 февраля днем ожидается около -10 градусов, без осадков. 9 февраля ночью -19…-21, днем -12…-14, без осадков. 10 февраля ночью температура опустится до -19…-21, в пригородах возможно до -24. Днем -14…-16 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Росгидромета, практически такая же погода сохранится в Петербурге и до выходных. И только в воскресенье, 14 февраля немного «потеплеет». Ночью будет около -14, а днем – около -8 градусов.

Спасибо за это надо сказать антициклону из Скандинавии, под влиянием которого северо-западная часть России.