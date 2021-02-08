Подростки снежками погасили Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга

Вечный огонь в Красном Селе потушили снежками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге случился очередной скандал с Вечным огнем, который потушили снежками. На этот раз ЧП произошло в Красносельском районе города, а точнее в самом Красном Селе. Здесь несколько школьников решили похулиганить и забросали пламя снегом.

- 7 февраля 2021 года около четырех часов дня в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале «Неизвестному солдату» не горит Вечный огонь. В результате расследования полицейские установили, что четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место ЧП были вызваны сотрудники аварийной газовой службы, которые почистили горелку и зажгли пламя снова.

А самих школьников быстро вычислили. С ними и их родителями уже побеседовали полицейские. Теперь мам и пап юных хулиганов могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.